Die Landgemeinde mit Verwaltungssitz in Schlotheim könnte schon bald ein eigenes Wappen haben.

Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis will ein neues Wappen – Pläne werden konkret

Nottertal-Heilinger Höhen. Sechs Vorschläge für sechs Ortschaften: Stadt- und Ortschaftsräte diskutieren über eine neues Wappen.

Ein eigenes Wappen wünscht sich die Landgemeinde Nottertal-Heilinger Höhen schon seit einiger Zeit. Die Idee kam im vergangenen Jahr durch einen Antrag des Bündnisses für Soziale Ordnung im Stadtrat auf. Jetzt werden die Pläne zur Gestaltung des Wappens konkreter.

Die Verwaltung der Landgemeinde beauftragte einen Heraldiker. Der Wappenkünstler entwarf lauf Bürgermeister Hans-Joachim Roth bereits die Wappen für Körner und Marolterode. In den vergangenen Monaten gestaltete er sechs Vorschläge für Nottertal-Heilinger Höhen. Die Vorgaben für ein Stadtwappen sind relativ festgezurrt, informiert Roth. Eine zusätzliche Herausforderung sei es gewesen, die sechs Ortschaften der Landgemeinde in dem Wappen gleichermaßen zur Geltung zu bringen.

Bereits im Hauptausschuss sei über die Vorschläge gesprochen worden. In den kommenden Wochen sollen sie den sechs Ortschaftsräten vorgestellt werden. Die wiederum sollen ihre Favoriten als Empfehlung für den Stadtrat abgeben. Die finale Entscheidung soll in der Sitzung des Stadtrates im Juli fallen, so Roth. Der endgültige Entwurf muss vom Landesverwaltungsamt genehmigt werden.