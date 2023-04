Gemeinde im Unstrut-Hainich-Kreis will ihre Dörfer mit Kunst beschenken

Weberstedt. Im Sommer wird es im Unstrut-Hainich-Kreis wieder ein großes Treffen von Künstlern geben. Das soll Kunst aufs Dorf bringen. Diese Gemeinde hat sich das Ziel gestellt, alle Ortschaften zu bedenken.

We together – wir zusammen. So lautet das Motto des Awo-Bildhauer-Symposiums Anfang Juli in der Landgemeinde Unstrut-Hainich. Zehn Künstler werden im Park von Altengottern in der Landgemeinde Unstrut-Hainich arbeiten. Freitagnachmittag wurde die beim 2022er-Symposium in Bad Tennstedt gefertigte Botschafterskulptur „Kundalini“ von Stella Dutz im Schlosspark von Weberstedt enthüllt. Das übernahmen (von links) Anne-Katrin Ibarra Wong als Geschäftsstellenleiterin des Vereins Welterberegion Wartburg Hainich, Awo-Geschäftsführer Frank Albrecht und Landrat Harald Zanker (SPD).

Die im Juli entstehenden Skulpturen sollen danach in allen Ortschaften der Landgemeinde Unstrut-Hainich aufgestellt werden, kündigte Bürgermeister Uwe Zehaczek (Freie Wähler) an – auch in Schönstedt und Alterstedt als ab 2024 neue Ortschaften.