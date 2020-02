Gemeinderat plantInvestitionen

Vor der Gemeinderatssitzung am 27. Februar in Körner stehen für die Ratsmitglieder noch einige Versammlungen an. So beraten Sozial- und Bauausschuss sowie der Hauptausschuss im Februar. In der Sitzung Ende des Monats steht der Beschluss zum Haushalt an. „Wir können einen Haushalt aufstellen und rein finanziell alles bedienen, was in jedem Jahr so ansteht“, sagt Bürgermeister Matthias Niebuhr (parteilos) im Gespräch mit unserer Zeitung. Investiert werden soll unter anderem in die Sanierung und den Neubau einer Bushaltestelle. Die gemeindeeigenen Wohnungen sollen gemalert werden. Ein Sonnensegel für den Kindergarten sei ebenfalls geplant.