Generationswechsel am Mühlhäuser Tilesius-Gymnasium steht an

„Chemie ist nicht alles, aber alles ist Chemie“, sagt Oliver Mönner, während er vor den staunenden Kinderaugen eine Lösung nach der anderen in die mit blauer Tinte gefüllten Reagenzgläschen tropft. Die färben sich nach Sekunden wie aus heiterem Himmel grün und orange.

Der 20-Jährige Mühlhäuser ist zum Tag der offenen Tür des Tilesius-Gymnasiums in den Schulteil Georgischule gekommen, um seinen früheren Chemielehrer Ulrich Stadermann bei den Experimenten zu unterstützen. Oliver Mönner hat sein Abitur am Tilesius-Gymnasium gemacht, jetzt studiert er Chemie und Biologie im Lehramt in Göttingen und will nach dem Studium gerne Lehrer in seiner Heimatstadt werden. „Lehrer ist der weltbeste Beruf“, sagt der junge Mann.

Der Schulchor begrüßte die Gäste. Foto: Alexander Volkmann

Am Tilesiusgymnasium steht gerade ein Generationswechsel ins Haus. 54 Lehrer und vier Referendare bilden derzeit das Kollegium, das mit dem Salza-Gymnasium in Bad Langensalza zu den beiden großen im Unstrut-Hainich-Kreis gehört.

Schulleiter Udo Penßler-Beyer spricht von neun Lehrern, die zum Schuljahresende in den Ruhestand gehen. Zwei seien es bereits zum Halbjahr gewesen, noch einmal drei gingen dann in einem Jahr. Der Schulleiter sieht das mit gemischten Gefühlen. Der Erfahrungsschatz der älteren Kollegen sei nicht zu unterschätzen. Zum anderen könne mit den jungen Kollegen ein frischer Wind im Zuge der anstehenden Digitalisierung in der Schule einziehen. Noch in diesem Jahr rechnet die Schule mit dem Einbau neuer Technik für schnelles Internet. „Wir sind in der ersten Runde im Schulamtsbereich dabei“, sagt Penßler-Beyer. Das Geld komme aus dem Digitalpakt des Bundes. Dann könnten alle Räume mit einem W-Lan-Netz versorgt werden. Investitionen in neue Technik könnten, je nach Finanzlage des Kreises, folgen. Angedacht sei auch die Anschaffung von Tablets als Klassensatz, so der Schulleiter.

Chemie-Experimente und Toast Hawaii zum Tag der offenen Tür

Mit „Elefantenzahnpasta“ experimentierten Linda Madeheim, Julian Täubig und Emilie Lukas (von links). Foto: Alexander Volkmann

Er freute sich am Freitag über die gute Resonanz von Eltern und Kindern, die sich für einen Wechsel nach der Grundschule auf das Mühlhäuser Gymnasium interessieren. So gab es nach einer Begrüßung mit Musik vom kleinen Schulchor viele interessante Stationen im altehrwürdigen Schulgebäude in der Feldstraße. Alle Fächer wurden vorgestellt, darunter auch die angebotenen Fremdsprachen. Zusätzlich zum Englischunterricht können die Schüler Russisch, Französisch und Latein lernen. Über die Fortführung des Italienisch-Unterrichts würden Gespräche mit dem Schulamt laufen.

Es deutet sich an, dass ein Ersatz für eine Lehrerin gefunden werden kann, die ebenfalls in den Ruhestand geht. Im Bereich der Naturwissenschaften wurden am Freitag auch Experimente durchgeführt, das Schülercafé servierte Kuchen, Kaffee und Toast-Hawaii. In den vergangenen Jahren habe man ab der 5. Klasse immer vierzügig begonnen, so Penßler-Beyer, also mit etwa 90 Schülern. Aus den Grundschulen kämen mittlerweile wieder Jahrgänge mit mehr Kindern. Die Zahlen konstant zu halten, sei wichtig, um in der elften und zwölften Klasse ein breit aufgestelltes Kurssystem mit Wahlmöglichkeiten anbieten zu können.

Grundschülerin Hannah informierte sich beim Tag der offenen Tür über Projekte am Georgi-Schulteil des Gymnasiums. Foto: Alexander Volkmann

Insgesamt 700 Schüler, davon 400 im Schulteil Georgischule, besuchen das Tilesius-Gymnasium. Ab der zehnten Klasse gehen die Schüler in den Schulteil „An der Burg“. In der kommenden Woche können sich die Grundschüler am Gymnasium anmelden.