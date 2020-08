Thüringens Innenminister Georg Maier (links, SPD) besuchte am Freitag die Feuerwache in Mühlhausen – hier im Drehleiterwagen mit Hauptbrandmeister Martin Schmidt.

Neubau am anderen Standort oder Erweiterung der Mühlhäuser Feuerwache am Bastmarkt? Mit der Frage wird sich der Stadtrat in den kommenden Monaten beschäftigen. Als Zuschuss vom Land sind nach der Förderrichtlinie aber weniger als zehn Prozent der Bausumme zu erwarten. „Brandschutz ist kommunale Aufgabe“, stellte Innenminister Georg Maier (SPD) am Freitag bei einem Besuch der Mühlhäuser Feuerwehr klar.