Geschenke für kranke Kinder in Mühlhausen

Am Donnerstag gab es für die Kinderstation des Hufeland Klinikums in Mühlhausen Geschenke. Chefarzt Hans Michael Klinger (von links), Stationsleiterin Daniela Dennstedt sowie die Patienten Alina Käsebier und Marean Schröder, Erzieherin Renata Krissak-Mörstedt, Maskottchen-Hufi und Jan Riemann vom Verein „Zurück in die Mitte“.

Mühlhausen. Der Mühlhäuser Verein ZiM- „Zurück in die Mitte“ besucht die Kinderstation des Hufeland-Klinikums und hat einige Überraschungen im Gepäck.

Gut zwei Dutzend Weihnachtsgeschenke brachten die Mitglieder des Mühlhäuser Vereins ZiM - „Zurück in die Mitte“ am Donnerstag auf die Kinderstation des Hufeland-Klinikums in Mühlhausen.

„Unser Verein ist in diesem Jahr sehr großzügig von Händlern aus der Region mit Geschenken unterstützt worden“, sagt Jan Riemann, er ist der Vereinsvorsitzende von ZiM. Die Geschenke seien nach dem Lampionumzug zur Weihnachtsmarkteröffnung in Mühlhausen an die teilnehmenden Kinder verteilt worden. Weil es so viele Präsente waren, haben sich die Vereinsmitglieder Gedanken gemacht, wo man Kindern noch eine Freude machen könnte. „Es freut uns sehr, dass der Verein an unsere jungen Patienten auf der Kinderstation gedacht hat, dafür möchte ich stellvertretend für all meine Kollegen Danke sagen“, erklärt Hans-Michael Klinger, Chefarzt und ärztlicher Direktor am Hufeland-Klinikum in Mühlhausen.

Nach Informationen des Chefarztes sind die Stationen der Krankenhäuser in Mühlhausen und Bad Langensalza in den vergangenen Wochen stark frequentiert. Im Moment habe man vor allem mit Infektionskrankheiten – Erkältungen, die besonders hartnäckig sind – zu tun. Dass dies so geballt komme, hätten Infektiologen vorhergesagt. Jetzt sei dieses Szenario auch eingetreten. Klassisch baue sich eine Grippewelle bis Ende Februar, Mitte März auf. Dies habe sich jetzt deutlich nach vorn verschoben und sei auch mit dem Tragen von Masken in Verbindung zu bringen. Nach Angaben Klingers hätten sich die Menschen in den Jahren der Pandemie enorm geschützt. Der Körper sei durch den Mund-, Nasenschutz seltener als sonst mit Infektionen konfrontiert worden. Einige Menschen seien deshalb jetzt etwas anfälliger.