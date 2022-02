Mühlhäuser Museen planen Sonderausstellung - Geschichte wechselt ins Digitale

Claudia Bachmann

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Museen bereiten die Ausstellungen fürs Jahr vor. Los geht es Gründonnerstag mit einer Fotoausstellung.

Zwei Sonderausstellungen planen die Mühlhäuser Museen fürs Jahr. Zudem soll nun auch das Kulturhistorische Museum am Kristanplatz vervollständigt werden.

Los geht es Gründonnerstag, 14. April, auf der historischen Wehranlage. Björn Küppers, für den dann das zweijährige Volontariat bei den Mühlhäuser Museen endet, wird dann die von ihm kuratierte Fotoausstellung zur Industrialisierung von Stadt und Land vorstellen – die sich durch die Modernisierung verändernde Landwirtschaft und Industrie, das Wachsen weiterer Wirtschaftszweige, das Produkte für viele Menschen erschwinglicher machte. Es geht ums Automobil, die Straßenbahn – und auch um die in Mühlhausen produzierten Fahrräder.

Die Fotos, die im Wedemeyerschen Gartenhaus gezeigt werden, stammen allesamt aus dem Fundus der Museen selbst und spiegeln die Zeit zwischen 1890 und 1980.

Neu in diesem Jahr wird auch die Schau „Aufgetürmt – die Baugeschichte von St. Marien“ sein. Die Sanierung des Gotteshauses und die Fertigstellung des höchsten Kirchturmes in Thüringen werden im Zentrum der neuen Ausstellung im Museum St. Marien stehen. Einen besonderen Schwerpunkt legen die Ausstellungsmacher dabei auf die Museumspädagogik. So wird der Besucher beispielsweise Einblicke in das Leben eines Türmers gewinnen und den Turmfalken per Livestream beim Brüten zusehen können.

Haus am Kristanplatz wächst um Industriestadt

Innerhalb der „Mühlhäuser Stadtgeschichten“, die im Kulturhistorischen Museum am Kristanplatz erzählt werden und sich bisher den Themen Reichsstadt, Kirchenstadt und Bürgerstadt widmen, wollen die Mitarbeiter der Museen 2022 auch den Raum zur Industriestadt fertig stellen. „Damit sind dann, auch im Hinblick auf die Landesausstellung zum Bauernkrieg 2025, die Platz benötigt, alle Räume in unserem Haus bespielt“, sagt Thomas T. Müller, der Direktor der Museen.

Verantwortliche Kuratorin ist Sarah Pönicke, die die Ausstellung gern bereits in der ersten Jahreshälfte eröffnen würde. Neben retrospektiven Blicken auf das spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Zunftwesen wird vorrangig die Mühlhäuser Industriegeschichte im 19. und 20. Jahrhundert im Fokus stehen.

Schon mal ein kleiner Einblick: Auf einen Unglücksfall im Jahr 1792 wird in der Ausstellung ein hölzernes Grabmal hinweisen. Dieses erinnert an fünf Menschen, die bei einem tragischen Unfall ihr Leben verloren. Den dramatischen Verlauf dieses Ereignisses in einer Mühlhäuser Seifensiederei illustriert zudem ein Diorama, bei dem diese Tragödie nachgestellt wird.

Im 19. Jahrhundert entwickelten sich in Mühlhausen ansässige Kleinunternehmen zu Industriebetrieben. Einer der größten Arbeitgeber der Stadt war der Nähmaschinenhersteller Claes Flentje. Am Beispiel ausgewählter Sammlungsstücke werden die Firmengeschichten dieses Traditionsunternehmens und des ebenfalls überregional bedeutenden Fahrradherstellers Walter Co. GmbH vorgestellt. Später war das VEB Mikroelektronik einer der größten Arbeitgeber der Region. Ab dem Beginn der 1980er-Jahren produzierte man dort elektronische Taschenrechner. Das bekannteste Produkt war der DDR-Schulrechner SR1. Auch dessen Geschichte wird in der Ausstellung erzählt werden.

Teile der Römer-Ausstellung neu erlebbar

Die Römer sollen noch ein weiteres Mal eine gewichte Rolle spielen. Die Sonderausstellung „Roms verlorene Provinz – archäologische Spuren in Thüringen“, die zwischen September 2020 und September 2021 in Mühlhausen aufgebaut war, die aber wegen der Corona-Beschränkungen weniger Gäste als erwartet haben sehen können, wird in Teilen digitalisiert. Das geschieht in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Erfurt und der Universität Erfurt, die Sequenzen der Römer-Ausstellung im 3-D-Format zeigen und so mit einer Spezialbrille noch einmal erlebbar machen will.

„Wir haben unsere Römer-Ausstellung in den beiden Corona-Jahren nie richtig zeigen könne, der virtuelle Rundgang wird eine schöne Ergänzung“, meint Müller.

Überhaupt soll das Thema Digitalisierung eine größere Rolle als bisher spielen. Es ist eines der Steckenpferde von Krisztina Péró, seit September 2021 Fachreferentin für Ur- und Frühgeschichte bei den Mühlhäuser Museen.

Außerdem war bis Ende Januar die Stelle eines Volontärs ausgeschrieben, der sich ab Frühjahr mit dem Thema befassen soll. Laut Müller hat es rund 30 Bewerbungen dafür gegeben. Der Schwerpunkt seiner Arbeit soll in der digitalen Inventarisierung von Sammlungsstücken aus den Bereichen Ur- und Frühgeschichte, Kunst sowie Kunstgeschichte liegen.