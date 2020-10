Gespenstisches Lesetheater ganz ohne Gruseln in Mühlhausen

Die ins englische Schloss Canterville gezogene pragmatische, amerikanische Familie um Botschafter Hiram B. Otis ist nicht nur völlig anders als die vorigen Bewohner, sondern zudem noch äußerst respektlos. Vor allem die verzogenen Otis-Jungen. Das über 300 Jahre alte Gespenst von Canterville ist am Verzweifeln. Wenn sich trotz aller gezogenen Grusel-Register mit Kettenrasseln und Spuken aus mehrhundertjähriger Erfahrung niemand mehr fürchtet, ja, im Gegenteil, sich noch lustig gemacht wird über all seine gespenstischen Mühen, was hat es dann noch für einen Dasein-Zweck?