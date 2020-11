Gespräche über Anrodes Zukunft

Die Gespräche über eine Fusion der Gemeinde Anrode mit einer Nachbargemeinde werden intensiviert. Jetzt trafen sich die Bürgermeister im Thüringer Innenministerium. Mit dabei: die Stadt Mühlhausen, die Landgemeinde Stadt Dingelstädt und die Einheitsgemeinden Unstruttal, Dünwald und Rodeberg. Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld, zu der Büttstedt als Nachbargemeinde Anrodes gehört, nahmen nicht teil.

Es sei Grundsätzliches besprochen worden, sagt Anrodes Bürgermeister Jonas Urbach (CDU). Er habe die gegenwärtige Situation der Gemeinde vorgestellt und erläutert, wie es zur finanziellen Schieflage gekommen sei. Die Rahmenbedingungen einer freiwilligen Gemeindeneugliederung spielten eine Rolle. Die sollen, laut Gesetzentwurf, weiterhin gefördert werden – in ähnlicher Höhe wie bei vorangegangen Runden. Noch in diesem Jahr soll das Gesetz verabschiedet werden.

Urbach will dem Gemeinderat den Vorschlag unterbreiten, im Frühjahr die Bürger zu befragen und das Ergebnis daraus als Verhandlungsgrundlage zu nutzen. Am ehesten kommen Mühlhausen und Dingelstädt als neue Partner in Frage, auch Unstruttal. Dünwald und Rodeberg scheinen als Partner für Anrode zu klein.