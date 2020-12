Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises auch zum Jahresende im Corona-Einsatz

Mühlhausen. Corona sorgt auch über Weihnachten und Silvester für viel Sorgen und Arbeit im Gesundheitsamt des Unstrut-Hainich-Kreises. Doch die Kreisverwaltung stellt mit ihrer Mitteilung von Sonntagabend auch infrage, ob die Maßnahmen ausreichen, um die immer prekärer werdende Situation zu beherrschen.

Der Unstrut-Hainich-Landkreis hat eine weitere Allgemeinverfügung erlassen, mit der seit dem 22. Dezember die Corona-Einschränkungen des Landes verstärkt werden. Nach Aussage der Kreisverwaltung haben seit dem Heiligen Abend über die Feiertage 30 Mitarbeiter mit Unterstützung der Bundeswehr gearbeitet.

Auch Landrat, Beigeordneter und Bürgermeister zu Weihnachten im Einsatz

„Auch wenn nicht alle Bürger ihre Fragen immer sofort loswerden konnten, sind die Corona-Hotlines besetzt. Es werden Laborberichte verarbeitet, Daten aktualisiert und übermittelt sowie Quarantänebescheide ausgestellt“, heißt es von einer Sprecherin der Behörde. Diese Bescheide hätten – weil der Postweg über Weihnachten nicht funktioniert – durch das Gesundheitsamt persönlich zugestellt werden müssen. Das hätten unter anderem auch Landrat Harald Zanker, Beigeordneter Jörg Klupak (beide SPD) und Südeichsfeld-Bürgermeister Andreas Henning (parteilos) übernommen.

Vierte Isolierstation im Hufeland-Klinikum voll belegt

111 Menschen aus dem Landkreis werden in einem Krankenhaus behandelt. Im Hufeland-Klinikum ist bereits die vierte Isolierstation voll belegt. Drei gibt es in Bad Langensalza, eine in Mühlhausen. Zusätzlich müssen täglich Patienten in sogenannte Level-1 Kliniken gefahren werden, was den Rettungsdienst seit Wochen belastet.

Level-1-Kliniken verfügen über große, voneinander getrennte Intensivstationen und sollen jene an Corona erkrankten Patienten aufnehmen, die unter anderem eine Beatmung benötigen. Das Hufeland-Klinikum an seinen beiden Standorten Mühlhausen und Bad Langensalza ist ein Level-2-Klinikum.