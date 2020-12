Getreidelager in Großengottern wird abgerissen

Noch bis zum Ende dieser Woche ist die Mülverstedter Straße in Großengottern auf Höhe des Bahnübergangs voll gesperrt. Grund für die Sperrung sind Abrissarbeiten der über 30 Meter hohen Getreidesilos. Wie Baggerfahrer Florian Heß vom Abrissunternehmen sagt, wurde der Abbruch vom Silo samt Treppenturm für insgesamt zwei Wochen geplant. Die Arbeiten liefen gut, so dass der Termin gehalten werden könne. „Auf den Bildschirmen in der Fahrerkabine des Baggers sehe ich was oben in 34 Metern Höhe geschieht, so kann ich präzise mit Betonzange und Greifer arbeiten. Liegt der Schutt am Boden, wird das Material getrennt und entsorgt“, sagt Heß. Die Umleitung erfolgt während der Arbeiten von Großengottern über Schönstedt, Weberstedt nach Mülverstedt und umgekehrt.