Gibt es bald einen gotterschen Gurkenkönig?

Es war nur eine von vielen Ideen, die am Dienstagabend auf einer Vorstandssitzung des Fördervereins Spittel geäußert wurde. Weshalb hat Großengottern eigentlich keinen Gurkenkönig, der – ähnlich wie die Mühlhäuser Pflaumenblütenkönigin oder die Bad Langensalzaer Rosenkönigin – regelmäßig gekrönt wird? Das hätte Bezug zur Ortsgeschichte und könnte in verschiedener Form die Vereine der Landgemeinde zusammenbringen, den Zusammenhalt fördern und letztendlich auch dem Spittel zu Gute kommen. Und sei es mit dem Verkauf von Gurken-Anhängern für den Weihnachtsbaum.

Wie ernst diese Idee zu nehmen ist, sei dahingestellt. Doch sie zeigt, dass es im Förderverein Spittel keine Denkverbote gibt. Denn das Ziel ist klar: Der Spittel, die mittelalterliche Anlage am Ortsausgang Richtung Bad Langensalza, soll erhalten bleiben und im Bewusstsein der Bevölkerung präsent sein. „Wir wollen unsere Objekte mit Leben füllen, aber aus dem Spittel kein statisches Museum machen“, sagte die Vereinsvorsitzende Veronika Klein.

Die Kapelle des Spittels soll in diesem Jahr in die Kur kommen – zunächst geht es um die Dachkonstruktion. Foto: Daniel Volkmann

Nach einem eher ruhigen Jahr 2019 soll in diesem Jahr wieder mehr in und an dem Ensemble geschehen. Für 90.000 Euro soll mit der Sanierung der Kapelle begonnen werden. Anfang Januar war die Kapelle für wenige Tage eingerüstet worden, weil ein Sachverständiger das Dachgebälk untersuchen musste. Dabei entnahm er auch Holzproben. Das Gutachten soll klären, inwieweit das Holz von Schädlingen befallen ist und ob die Balken noch tragfähig sind – das ist maßgeblich für die statische Sicherheit des Gebäudes.

Es sei besser, zunächst mit dem Schlimmsten zu rechnen, sagte Andreas Thormann. Er halte es für realistisch, dass die 90.000 Euro allein für die Instandsetzung des Dachs und der Turmhaube aufgewendet werden müssen. Umso erfreulicher, wenn es am Ende weniger koste. Andreas Thormann ist Bauamtsleiter der Landgemeinde Unstrut-Hainich, bringt also Erfahrung in den Förderverein.

Für die Sanierung müsse das Dach aufgedeckt werden. Auch weil vom darunterliegenden Tonnengewölbe buchstäblich der Dreck aus sechs Jahrhunderten abgetragen werden müsse. Möglicherweise ist es auch Dreck aus noch tieferer Vergangenheit. Denn mit dem Holzgutachten erhoffen sich die Vereinsmitglieder zugleich fundierte Aussagen über das tatsächliche Alter der Kapelle.

Barrierefrei wird der Spittel wohl nie

Die Spittel-Anlage aus dem Mittelalter besteht aus der spätgotischen Kapelle, dem Hospitalgebäude aus verputztem Fachwerk sowie dem früheren Stall und der Remise. Auch ein alter Schöpfbrunnen ist erhalten. Der 2012 gegründete Verein hat sich ganz der Erhaltung des Denkmals verschrieben und bereits einiges erreicht.

Und es soll weitergehen. Bei aller Eigeninitiative und Unterstützung durch die Gemeinde braucht es dafür in erster Linie Geld. Um die Außenanlagen, allem voran die Wege, in einen geordneten Zustand zu bringen, will der Verein einen Antrag auf Leader-Mittel stellen. Im Idealfall könnten im Außenbereich Muschelkalkplatten verlegt werden, so wie sie in Großengottern vor Jahrhunderten üblich waren. Wichtig sei ein fester Untergrund, um nicht Schlamm und Steine in die Gebäude zu tragen. Hier müsse sich der Verein noch mit der Denkmalschutzbehörde ins Benehmen setzen, hieß es bei der Sitzung.

Wie auch immer die Wege künftig aussehen werden – an der Anmutung des Geländes soll sich nichts ändern. Es werde keine Betonrampen mit Handläufen geben, um permanent barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Dafür sollen andere Lösungen gefunden werden, sagte Andreas Thormann.

Neben dem noch eher vagen Gurkenkönig-Projekt wurden weitere Ideen gesammelt. Im Juni soll es im Bürgerhaus einen bunten Abend mit Musik und Sketchen geben, präsentiert von Akteuren aus dem Dorf. In den Sommerferien sollen Buchlesungen für Kinder im Spittel veranstaltet werden, zu anderen Zeiten ebenso für Erwachsene. Zum Tag des offenen Denkmals im September könnten Hobbymaler und Fotografen aus der Umgebung ihre Werke im Spittel präsentieren – etwa der Malkurs „Die Bunten“ aus Schönstedt. Vorträge von Fachärzten im einstigen Hospital zu verschiedenen Themen seien ebenso denkbar wie Erläuterungen von Archäologen zu den Ausgrabungen, die seit Monaten rings um Großengottern für den Bau der Umgehung laufen.