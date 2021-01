Glätte-Unfälle im Unstrut-Hainich-Kreis

Heyerode Rettungskräfte in Heyerode und am Ascharaer Kreuz im Einsatz

Unstrut-Hainich-Kreis. Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin am Montagmorgen bei einem Unfall am Ascharaer Kreuz. Die 50-Jährige war laut Polizei auf der B247 von Bad Langensalza in Richtung Gotha unterwegs. Im Kreisverkehr habe sie wegen der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren. Sie kam vor der Fahrbahn ab und rutschte in einen rund zwei Meter steil abfallenden Straßengraben. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls Glätte warf die Ursache für einen Unfall am Montag gegen 9.15 Uhr im Südeichsfeld. Eine 21-jährige, die von Hallungen Richtung Heyerode fuhr, kam kurz vor dem Ortseingang ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Die Frau blieb unverletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden.