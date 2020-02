Denny Burghardt, Felix Vofrei und Angela Schäfer (von links) lernen an den Beruflichen Schulen in Görmar. Sie nahmen am Erasmus-Programm teil, lebten und arbeiteten für ein paar Wochen in Norwegen und in Slowenien.

Görmar. Worin unterscheidet sich der Arbeitsalltag in Deutschland von dem in anderen Ländern? Der Frage gingen Auszubildende und Lehrlinge nach

Görmar: Berufsschüler arbeiten im Ausland

19 Auszubildende und Schüler der Beruflichen Schulen des Landkreises nahmen in den vergangenen Wochen am Erasmus-plus-Programm der Europäischen Union teil, lebten und arbeiteten einige Wochen in Norwegen, Slowenien, England, Belgien, Italien und Frankreich. Derzeit ist der slowenische Gegenbesuch zu Gast. Dort waren im Herbst des vergangenen Jahres Angela Schäfer aus Gotha und Felix Vofrei aus Bad Blankenburg, die beide in Görmar den Beruf der Fachkraft im Fahrbetrieb erlernen, das heißt: Sie können nach der Ausbildung als Bus- oder Straßenbahnfahrer arbeiten. Jetzt berichteten sie in Görmar über ihre Erfahrungen.

Mit wesentlich mehr Papier als in Deutschland sei in Slowenien die Dienstplanung verbunden. „In unseren Ausbildungsbetrieben läuft da viel mehr digital“, sagt Vofrei. Auf der anderen Seite habe er aber auch festgestellt, „dass die Berufsschule dort wesentlich fortschrittlicher ist als bei uns, da läuft alles über PC“. Denny Burghardt aus dem Landkreis Nordhausen war zum Lernen nach Norwegen gefahren – „wegen der Landschaft und wegen der guten Lebensbedingungen, von denen man in Zusammenhang mit Norwegen immer hört“, begründet der angehende Mechatroniker. Was ihm wohltuend auffiel: „Die Unternehmen dort sind sehr mitarbeiterfreundlich. Es ist ihnen was wert, dass die Angestellten im Betrieb bleiben und nicht wechseln.“ Die Berufsschule des Landkreises nimmt seit 2014 am Erasmus-plus-Programm teil. In diesem Jahr läuft es aus, doch die Europäische Union wolle das Budget dafür aufstocken, weiß Robert Stelter, der an der Schule das Programm koordiniert. In den vergangenen Jahren seien mehr als 30 Lehrer darüber in Unternehmen und Schulen im Ausland gekommen. „Die Teilnahme daran macht süchtig“, sagt er und schreibt bereits am Konzept für eine erneute Teilnahme der Schule. Jeder, der daran teilgenommen habe, sei verändert wieder zurück an die Schule gekommen. „Solcher Austausch prägt die Persönlichkeit“, sagt Stelter.