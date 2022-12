Golddörfler verewigen sich im Goldenen Buch

Insgesamt elf Menschen aus Bollstedt tragen sich am Mittwochabend in das Goldene Buch der Stadt Mühlhausen ein.

Mühlhausen. In der Geschichte des Goldenen Buches der Stadt Mühlhausen ist es der zweite Sammeleintrag. Diese Bewohner eines Ortsteils durften sich eintragen.

Weil sie im September dieses Jahres eine Silbermedaille im Europäischen Nachhaltigkeitswettbewerb „Entente Florale“ gewannen und in der Vergangenheit rührig und erfolgreich an Wettbewerben für ihr Dorf teilnahmen, durften sich zehn Bollstedter und Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Frei Wähler, vorn im Bild) am Mittwochabend im Goldenen Buch der Stadt Mühlhausen verewigen. Die ausgewählten Bürger stehen stellvertretend für die Dorfgemeinschaft und deren innigen Zusammenhalt. „Wir haben uns überlegt, wie wir das Engagement der Bürger wertschätzen können und denken, das ist der richtige Weg. Die Silbermedaille in einem europäischen Wettbewerb zu gewinnen ist großartig und sei auch der Hartnäckigkeit des Bürgermeisters zu verdanken“, sagt Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).