Mit dem Oktober fängt die neunte phänologische Jahreszeit, der Vollherbst, an. Rosskastanien, Bucheckern und Walnüsse reifen. Es beginnt die intensive Laubfärbung und der Blattfall setzt ein. Ende des Monats präsentiert sich die Landschaft einzigartig. Naturfreunde lieben den bunten Oktober mit seinem Herbstlicht und den reichen Farben dieser Jahreszeit.

Gern spricht man vom goldenen Oktober, weil die tief stehende Sonne alles in einen warmen Glanz taucht. Wenn noch die Blätter in allen erdenklichen Farben leuchten, hat man einen perfekten Oktobertag. Von diesen Tagen gab es im vergangenen Monat nur wenige. Schuld daran waren häufig Ausläufer atlantischer Tiefdruckgebiete mit feuchtwarmen Luftmassen und Niederschlägen. Im Ergebnis war der Oktober zu warm, zu nass und ungewöhnlich wolkenreich. Mit 10,2 Grad Celsius lag im zweiten Herbstmonat die Durchschnittstemperatur um ein Grad über dem Klimawert von Grabe.

Dabei war das Temperaturangebot unterschiedlich verteilt. Das erste und letzte Monatsdrittel waren mild mit bis zu 20 Grad. In der Mitte konnte man es eine Abkühlung mit vereinzelt leichten Nachtfrösten spüren. Trotzdem gab es noch keine Wachstumsunterbrechung, was ein Indiz für den warmen Oktober war. Der Niederschlag mit 51 Liter pro Quadratmeter war an 16 Tagen über den Monat verteilt. Der Oktober war neben Februar und Juni erst der dritte Monat 2020, der sein Regensoll erfüllte.

Die bisherige Herbstwitterung hat Landwirten in die Karten gespielt. Für restliche Erntearbeiten, Bodenbearbeitung, Bestellung und Aufgang der Saaten war das Wetter der vergangenen Wochen willkommen. Doch von der Auffüllung der Bodenwasservorräte in tieferen Schichten sind wir weit entfernt. Ein Problem, was vor allem in der Forstwirtschaft eine entscheidende Rolle spielt.

Goldener Oktober? Fehlanzeige! Denn wo ein Reichtum an Wolken herrscht, ist Sonnenscheinarmut. Daher kamen auch nur 60 Sonnenstunden zusammen, die gerade mal 52 Prozent vom Erwartungswert waren. Bei den Strömungsverhältnissen hatten die verschiedenen Westwinde die Nase vorn. Aber vereinzelt waren auch Ostluft und windstille Tage mit von der Partie.

Die wenigen Tage mit Ostwind und etwas Sonnenschein nutzten vor allem die ersten Kraniche für ihre Reise ins Winterquartier nach Frankreich und Spanien. Doch den absoluten Höhepunkt des Kranichzuges werden wir am Novemberhimmel erleben. Der erste große Auftritt der „Vögel des Glücks“ war während des Vormittags am 3. November.

Die Werte von Grabe: 10,1 Grad Celsius Monatstemperatur (9,2 Grad langjähriges Mittel); 51 Millimeter Niederschlag (40 Millimeter); 60 Stunden Sonnenschein (115 Stunden); Temperaturextreme: -1,5 Grad am 20. Oktober, 20 Grad am 2. und 22. Oktober; Bauernweisheiten: „Bringt der Oktober viel Regen, ist’s für die Felder ein Segen.“ „Warmer Oktober bringt fürwahr uns sehr kalten Februar.“