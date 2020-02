Grabe verzeichnet Vorfrühling im Januar

Es ist Sonntag-Lichtmessdauerregen, während ich versuche das vergangene Januarwetter auf Papier zu bringen. Eigentlich ist es die ideale Kulisse um zu schreiben. Denn solche Tage sind Gold wert, um nach einer längeren Trockenperiode allmählich das Gleichgewicht in der Natur wieder herzustellen.

Die Entwicklung dieser milden Witterung lief stets nach dem gleichen Muster ab: Der kalte europäische Norden brachte immer wieder kräftige Tiefdruckgebiete auf den Weg. Über Südeuropa erstreckte sich dagegen eine Hochdruckzone. Dazwischen befand sich eine starke Südwest-Strömung, die große Teile Europas und auch Deutschland nahezu durchgehend mit sehr milder Luft versorgte. Lediglich im Süden und in der Mitte konnte sich vorübergehend eine bodennahe Kaltluftschicht bilden.

Abgesehen davon fiel der eigentliche Hochwinter im Januar in unserer Region völlig aus. Mit 2,2 Grad C lag die Januartemperatur in Grabe um 2,7 Grad C über dem langjährigen Mittel. Es war der zwanzigste zu warme Monat der vergangenen zwei Jahre. 17 Nächte mit leichtem Frost konnten dem Jänner keinen jahreszeitlichen Charakter verleihen. Denn die hohen Tagestemperaturen verhalfen sogar zu sieben Vegetationstagen. Mit der Blüte von Schneeglöckchen, Winterling und Haselnuss kam es bereits zum phänologischen Vorfrühling, vier Wochen zu früh!

Für die Landwirtschaft ist ein milder Winter wenig hilfreich. Denn Frost und Schnee härten die Winterkulturen ab und schützen bei Starkfrösten gegen Auswinterung. Obendrein sorgt der Frost für eine gute Bodengare. Dadurch lassen sich die Felder besser bearbeiten. Bei den wichtigsten Wetterelementen Temperatur und Niederschlag gibt es ebenfalls seit 2 Jahren eine erhebliche Diskrepanz. Natürlich bedingt das eine das andere. Mit nur 36 Liter/Quadratmeter an zwölf Tagen und ausschließlich als Regen, wurde das Januarfass nur zu 28 Prozent gefüllt. Viel zu wenig um die Bodenwasservorräte aufzufüllen und schon gar nicht, um das große Defizit weiter abzubauen. Dem Wald fehlt es vor allem an Wasser. An 17 Tagen schien die Sonne mal mehr oder weniger. Ihre Scheindauer lag mit etwa 68 Stunden um 42 Prozent über ihrem Soll von 48 Stunden. Besonders spendabel war die Sonne während der zweiten Monatsdekade.

Die Winde aus westlichen Richtungen hatten eine klare Dominanz. Doch als Ekart vom 19. bis 22. einen ungewöhnlich hohen Luftdruck erzeugte, war es windstill. Insgesamt verlief der Januar deutlich zu mild, bei wenig Niederschlag und viel Sonnenschein.