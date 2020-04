Grabräuber stehlen Tongefäß in Herbsleben

Ein Diebstahl ärgert die Archäologen, die derzeit bei Herbsleben arbeiten. Gestohlen wurde ein Tongefäß, materiell nicht wertvoll, aber wissenschaftlich bedeutend, sagte der Gebietsreferent des Archäologischen Landesamtes, Christian Tannhäuser. Er hat Anzeige erstattet, hofft auf Hinweise zu den Tätern oder darauf, dass sie den Fund zurückgeben.

Zugetragen hat sich die Tat in der Nacht zum 1. April. Es geht um ein teilweise freigelegtes, faustgroßes Gefäß in einem Grab, das mit einer schweren Platte gesichert war. Offenbar sah der Täter das Gefäß darunter und grub es gezielt aus..

Die Archäologen untersuchen seit vergangenem Jahr den Boden entlang der neuen Fernwasserleitung, die aus Richtung Osten bis nach Bad Langensalza reichen soll. Entdeckt worden sei dabei ein Gräberfeld aus der Merowingerzeit, also dem 6. und 7. Jahrhundert.

Die Grabbeigaben seien rein materiell nicht viel wert. Aber sie gäben reichlich Auskunft über die damalige Zeit und damit die Landesgeschichte, sagt Tannhäuser. Das gestohlene Gefäß sei wichtig für die genauere Datierung der Gräber. Neben der erfolgten Anzeige bei der Polizei ruft der Archäologe dazu auf, den Raub freiwillig zurückzugeben: Anonym an der Fundstelle abstellen oder einen Hinweis auf den Verbleib geben, das wären zwei Möglichkeiten. Anzeige und Aufruf dienen auch dazu, dass sich Menschen melden, die möglicherweise Näheres wissen oder etwas beobachtet haben: Sie können sich an die Polizei in Mühlhausen wenden. Eine Belohnung könne das Amt mangels Mitteln nicht aussetzen, sagte Tannhäuser. Auch eine Bewachung der Grabungsstelle sei zu teuer. Er appelliere, die Grabungen nicht zu zerstören oder Dinge mitzunehmen, die Dieben nichts bringen, für die Erforschung der Heimat aber sehr wichtig seien.

Hinweise unter Telefon: 03601/ 45 10 oder E-Mail an PI.Unstrut-Hainich@polizei.thueringen.de.