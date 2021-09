Gremium zum Umbau des Mühlhäuser Schwanenteich-Areals hat sich konstituiert

Mühlhausen. Die Kommission kümmert sich um Bürgeranfragen zum Schwanenteich-Umbau und lässt sie in die Planung miteinfließen.

Die Kommission für den Umbau des Schwanenteich-Areals in Mühlhausen hat sich in der vergangenen Woche konstituiert. Neben dem Oberbürgermeister gehören der Kommission sechs Fraktionsvertreter aus dem Stadtrat an: Jan Riemann und Ines Goldmann (beide CDU/FWG), Hans-Jörg Adamaschek (Bürgerliste/FDP), Jörg Kubitzki (Grüne/Linke), Oleg Shevchenko (SPD) und Andreas Lindner (AfD).

Dazu kommen fünf Bürgerinnen und Bürger in beratender Funktion, die von den jeweiligen Fraktionen vorgeschlagen wurden. Berufen wurden die Architektin Bianka Bischoff-Käsemann, Bauingenieur im Ruhestand Wolfgang Schulze, der Vorsitzende des Mühlhäuser Anglervereins Wolfgang Wehnemann, Stadtgärtnerin Jeannette Scholz und Hochbauingenieur Harald Breuer. In der konstituierenden Sitzung habe man laut Bürgermeisterin Beate Sill (parteilos) alle Mitglieder zunächst auf den aktuellsten Planungsstand gebracht und Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Die Kommission soll nun vor allem für Transparenz sorgen und Anliegen und Hinweise aus der Bevölkerung berücksichtigen sowie in die Planung miteinfließen lassen. „Uns liegen mittlerweile 58 Seiten mit Bürgeranfragen vor“, sagte Jan Riemann. Die Sitzungen werden nichtöffentlich abgehalten.