Grenzturm in kleinem Dorf des Unstrut-Hainich-Kreises ab Ostermontag geöffnet

Wendehausen. Bis zum Oktober kann das Mahnmal der deutschen Teilung jeden Sonntag besichtigt werden, zudem können sich Gruppen anmelden.

Der Grenzturm in Wendehausen ist ab Ostermontag wieder geöffnet. Das Mahnmal, das an die deutsche Teilung bis 1989 erinnert, öffnet an diesem Tag und danach jeden Sonntag bis zum 3. Oktober von 13 bis 17 Uhr.

Eine Ausstellung im Inneren des Turms zeigt den ehemaligen Aufbau der DDR-Grenzsperranlagen, schildert das Leben im Sperrgebiet, berichtet über Opfer an der ehemaligen Grenze und Zwangsaussiedlungen. Außerdem gibt es Auskunft über „Wüstungen der SED-Diktatur“. Zwei Plakatausstellungen zeigen Bilder und Informationen zur Berliner Mauer und innerdeutschen Grenze.

Der Turm wird vom Heimatverein Wendehausen betreut. Erreichbar ist er von Wendehausen, Katharinenberg und von der Raststätte Grenzblick an der B 249 aus. Wer von der Landstraße zwischen Wendehausen und Heldra aus kommt, kann zudem die Agentenschleuse besichtigen. Zu Fuß erreicht man den Turm von Wanfried und Altenburschla über den Premiumweg P12

Besuchergruppen können nach Voranmeldung den Turm auch außerhalb der Öffnungszeiten besichtigen, mit einer Führung.

Anmeldung per E-Mail an info@grenzturm.eu; Kontakt auch über die Gemeinde Südeichsfeld, Telefon (036027) 7600.