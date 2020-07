Luise, Lena und Mia (von links) haben riesigen Spaß in der neuen Nestschaukel auf dem sanierten Spielplatz in Beberstedt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Große Freude bei Beberstedter Kindern

Luise, Lena und Mia (von links) haben riesigen Spaß in der neuen Nestschaukel auf dem sanierten Spielplatz in Beberstedt. 18.500 Euro hat die Gemeinde Dünwald dort in eine neue Umrandung, den Fallschutz und weitere Spielgeräte, wie Rutsche und Federwippe, investiert.

Außerdem ist ein Sandkasten entstanden. Finanziert wurde die Neugestaltung aus dem Zuschuss von je 1000 Euro pro neugeborenem Kind, den das Land an die Gemeinde zahlt. Für 2019 waren das 19.000 Euro.

Nach und nach sollen nun weitere Spielplätze in den Ortsteilen verbessert werden. Als nächstes sei jener in Zaunröden an der Reihe, kündigte Bürgermeister Frank Meyer (CDU) an.