Großengottern: Bußgeld wegen Verstoß gegen Corona-Regeln

100 Euro Bußgeld wegen Verstoß gegen die Corona-Vorschriften muss ein 59-jähriger Mann aus Großengottern bezahlen. Er hatte beim Trinken mit anderen Männern auf einer Parkbank gegen das Abstandsgebot verstoßen. In einer Verhandlung am Mühlhäuser Amtsgericht nahm er seinen Widerspruch zurück. Der strittige Vorfall ereignet sich im April am Denkmalsplatz in Großengottern. Mehrere Männer aus der örtlichen Trinkerszene hatten sich an einem Samstag dort getroffen.

Einige randalierten und zerwarfen Bierflaschen. Eine Anwohnerin informierte die Polizei, deren Beamte anrückten. Das erste, was den Polizisten auffiel, waren drei Männer, die sich auf einer engen Parkbank aneinanderkuschelten. Vom vorgeschriebenen Abstand konnte keine Rede sein. Gegen das Trio erließ das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises deshalb im Juli einen Bußgeldbescheid wegen Verstoßes gegen die gültige Allgemeinverfügung. Der 59-jährige Betroffene legte Einspruch ein. Vor Gericht gab er an, er habe mit den anderen Männern nichts zu tun gehabt. Die hätten sich einfach zu ihm gesetzt. Bußgeldrichter Christian Kropp fand klare Worte: „Angesichts der 2. Corona-Welle, die viele Menschen in gesundheitliche und soziale Nöte stürzen wird, habe ich kein Verständnis für Ihr riskantes Verhalten“, sagte er. Der Betroffene habe nicht nur sich gefährdet. Es wäre seine Pflicht gewesen, die Gruppe umgehend zu verlassen. Den Beteuerungen des Mannes, dass er unschuldig sei, glaubte der Richter nicht. Zeugen hatten ihn dort länger mit einer mit einer Bierflasche sitzen sehen. Unter diesem Eindruck nahm der Betroffene seinen Einspruch zurück und muss 100 Euro Bußgeld plus Gerichts- und Verwaltungsgebühren zahlen. Solche Verstöße seien keine Kavaliersdelikte, sagte Kropp. Er werde kein Auge zudrücken, auch nicht in weiteren Verfahren gegen Biertrinker aus Großengottern, die noch verhandelt werden müssen.