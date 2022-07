Zu einem Feuer in einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof in Bad Tennstedt kam es am späten Montagnachmittag.

Großer Feuerwehreinsatz wegen brennender Lagerhalle in Bad Tennstedt

Bad Tennstedt. Rund 100 Feuerwehrleute sind am Montag in Bad Tennstedt im Einsatz, nachdem in der Lagerhalle eines Recyclingunternehmens ein Feuer ausgebrochen war.

In Bad Tennstedt brannte es am Montagnachmittag in der Lagerhalle eines Recyclingunternehmens. Feuerwehr-Einsatzleiter Frank Hohberg sagt: „Als wir ankamen, war extrem viel Rauch zu sehen; Flammen züngelten.“ Daraufhin seien alle Wehren der Verwaltungsgemeinschaft sowie aus Herbsleben und Ammern angefordert worden – insgesamt rund 100 Feuerwehrleute.

Der Einsatz dauert Stunden, denn brennender Müll muss aus der Halle geholt werden, um ihn löschen zu können. Das Wasser dafür holte man mit einer anderthalb Kilometer langen Schlauchleitung aus dem Flutgraben. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.