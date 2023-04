Großereignis im Unstrut-Hainich-Kreis: Start und Abschied zugleich

Albrecht Schödl verlässt das Kloster Volkenroda. Zum 1. Juni 2023 wird er Pfarrer in der Andreasgemeinde in Leipzig.

Volkenroda. Das Kloster Volkenroda erwartet am Sonntag Hunderte Menschen aus ganz Mitteldeutschland. Für einen, der das Kloster in den letzten Jahren maßgeblich gestaltet hat, heißt es am Sonntag, Abschied zu nehmen.

„Wohin soll die Reise gehen?“ Das fragt die ökumenische Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda am Sonntag, 23. April. Das Motto steht zugleich für den Abschied vom langjährigen Klosterpfarrer Albrecht Schödl. Seine Reise führt ihn nach Sachsen.

Kloster-Pfarrer Schödl wechselt nach Leipzig

Schödl (50) war 16 Jahre als Pfarrer am Christus-Pavillon und im Kloster Volkenroda tätig. Er wechselt zum 1. Juni zur Andreasgemeinde in Leipzig.

Erwartet werden Hunderte Menschen aus ganz Mitteldeutschland. Veranstalter der Christus-Wallfahrt sind das Kloster Volkenroda mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), dem Bistum Erfurt und dem Posaunenwerk der EKM. Mit der größten ökumenischen Veranstaltung in Thüringen wird die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet, der bis 31. Oktober täglich besichtigt werden kann. Höhepunkt der Wallfahrt ist ein ökumenischer Gottesdienst um 15 Uhr mit Posaunen, Jugendband und Kindergottesdienst.

Den Start zur Christus-Wallfahrt vollzieht am 23. April eine Sternwanderung. Der längste Weg mit etwa 18 Kilometer beginnt um 8.45 Uhr in Beberstedt an der Kirche. Für die kürzeste Variante mit etwa drei Kilometer ist Treffpunkt um 10.30 Uhr in Körner (Pfarramt in der Dammstraße). Interessenten am Familienpilgern können sich um 10 Uhr in Grabe, an der Furthmühle, einfinden.

Weitere Pilger-Gelegenheiten bestehen ab 9 Uhr von Horsmars Kirche aus, ab 10 Uhr vom Pfarramt in der Herrenstraße in Schlotheim und ab 10.30 Uhr von Großmehlras Kirche St. Vitus. An verschiedenen Stationen wird Rast gemacht, um innezuhalten, zu singen, geistliche Impulse zu hören.

Um 12 Uhr beginnt ein buntes Familien-Programm.