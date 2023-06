Großes Jubelfest: Ein kleines Dorf aus dem Unstrut-Hainich-Kreis feiert sich

Oppershausen. Ein kleines Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis begeht ab dem Wochenende seinen 800. Geburtstag. Das Fest soll sich von denen in benachbarten Orten deutlich abheben.

Knapp 300 Einwohner werden eine Woche lang das Wir-Gefühl und die Geschichte feiern. Wie das Nachbardorf Niederdorla in der Landgemeinde Vogtei, so wird auch Oppershausen die Erinnerung an die Ersterwähnung vor 800 Jahren feiern.

In diesen Tagen sammelt das Dorf zusammen, was seine Geschichte in den vergangenen Jahrzehnten ausmacht. Was wurde getragen? Wie wurde gelebt? Und wie gearbeitet? Florian Bäumlein, der parteilose Bürgermeister, hofft noch auf so manches Exponat. Manches hat ihn auch schmunzeln lassen: eine etwa 60 Jahre alte Zigarre zum Beispiel, die einst in Oppershausen produziert wurde.

Die Ausstellung wird am 1. Juli in der Pfarre eröffnet – unmittelbar nach dem Gottesdienst, denn auch die Kirche feiert 800. Geburtstag. Und so ist dann auch in den Pfarrgarten eingeladen zum Kaffee und zu einem Pflanzenmarkt.

Ex-Bürgermeister bekommen ihren besonderen Auftritt

Ansonsten ist es die Wiese am Saal, auf der sich das Treiben abspielen. Der Umzug am Sonntag, 2. Juli, ab 13 Uhr, endet dort. In ihm werden auch die Bürgermeister der letzten fünf Jahrzehnte durch den Ort gefahren: Karin Rother und Leni Hildebrandt, die beide schon den 80. Geburtstag gefeiert haben, Helmut Laun sowie Dieter und Andrea Bolte. Direkt nach dem Umzug beginnt die Jubiläumsveranstaltung, für die Bäumlein auf viele Gäste aus umliegenden Dörfern hofft. Auch der Abend des Montags, 4. Juli, ab 19 Uhr, ist für Besucher aus der Gegend offen, dann musizieren die Gospelfreunde aus Mühlhausen in der Kirche.

Anderes soll den Einwohnern von Oppershausen vorbehalten sein: Es gibt Abend für Helfer der Festtage, für die Senioren des Dorfes und einen internen gastronomischen Wettbewerb.

Über Geld von Sponsoren werde man die Kosten für die Festtage „knapp decken können; mit so viel Geld hatte ich wirklich nicht gerechnet“, sagt Bäumlein, der das Fest vorab auf Gemeindekosten durchkalkuliert hatte.

Los geht es Freitagabend, 30. Juni, 21 Uhr, mit einer Disko und Samstag, 20.30 Uhr, mit Tanz mit der Band Meilenstein.

Egon Zeng, der einstige Lehrer am Gymnasium in Bad Langensalza, hat sich dem Aufarbeiten der Geschichte gewidmet und dabei für sich ein völlig neues Faible entdeckt. Er maßgeblich das Material für die Broschüre zum 800. Geburtstag zusammengetragen.