Grüne für Elektrifizierung und Ausbau der Bahnstrecke

03.10.2020, 14:06

Mühlhausen. Mit einer kleinen Kundgebung am Mühlhäuser Bahnhof machen sich die Grünen des Landkreises am 150. Geburtstag der Eisenbahnstrecke Gotha – Leinefelde, am 3. Oktober, stark für eine Elektrifizierung der Strecke und einen weitsichtigen Ausbau der Strecke.