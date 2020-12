Grundschule Mühlhausen lädt zu digitalem Infoabend ein

Mühlhausen. Am Dienstag, 8. Dezember, informiert die evangelische Grundschule Mühlhausen interessierte Eltern von Schulanfängern per Videokonferenz.

Die Evangelische Grundschule Mühlhausen lädt für den Dienstag, 8. Dezember, zum digitalen Kennenlernabend ein. Interessierten Eltern, deren Kinder im nächsten Jahr in die erste Klasse kommen, sollen laut Schulleitung die verschiedenen Lehr-, Förder- und Betreuungsangebote ab 17 Uhr per Videokonferenz vorgestellt werden. Wer an der digitalen Veranstaltung teilnehmen will, wird gebeten, sich per E-Mail unter: grundschule@evsz.de anzumelden.