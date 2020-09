Bereits vor der Informationsveranstaltung am Donnerstag in Eigenrode waren Plakate aufgestellt worden. Landwirt Andreas Exeler versuchte, den Kritikern die Angst zu nehmen.

Die Eigenrode Agrar KG will auf ihren Feldern in Nordthüringen flüssige Gärreste aus Biogasanlagen in Nordrhein-Westfalen als Dünger einsetzen. Dafür sollen drei Güllesilos in Eigenrode, Horsmar und Kaisershagen in der Gemeinde Unstruttal sowie zwei weitere in Keula im Kyffhäuserkreis gebaut werden.