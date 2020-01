Guten Morgen: Der Rest vom Fest

Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger! Das wusste schon Karl Valentin. Recht sollte er behalten. Aber ein paar Überbleibsel erinnern noch an die tollen Tage zwischen Heiligabend und Neujahr.

Ganz langsam beginnen sich „Last Christmas“, „Driving Home For Christmas“ und „All I Want For Christmas“, das bekanntermaßen ganz schön in den Ohren quietscht, wieder aus meinem Gehörgang zu verabschieden.

Zuhause stehen aber noch Weihnachtsbaum, Adventskranz und etliche Dekorationsartikel und warten darauf, für die nächsten elf Monate im Keller zu verschwinden. Hier und da liegen noch ein paar Schnipsel Geschenkpapier von Heiligabend und erinnern an die Schlacht unter der Nordmanntanne, die nun auch täglich mehr Nadeln lässt.

Fazit der Bescherung: Alle zufrieden – meine Frau mit Konzertkarten, die Kinder mit Pfeil und Bogen und Spielekonsole und ich mit neuen Hauslatschen.

Jetzt kann das geregelte Leben wieder beginnen, fernab von Festtagsbraten und Feuerwerksraketen. Ganz langsam schmilzt auch das Polster über dem Hosenbund. Allerdings – ein letztes Eckchen Stollen (meine Frau macht den besten) habe ich in der Küche noch entdeckt und die beiden Flaschen Glühwein werden vom Rumstehen ja auch nicht besser.