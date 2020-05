Frances Theres Beier

Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis: Frances Theres Beier sucht die passenden Schuhe.

Guten Morgen im Landkreis: Es kommt nicht auf die Größe an

Schuhe kaufen macht eigentlich immer Spaß. Egal ob man in der vergangenen Zeit zu- oder abgenommen hat, die Schuhgröße verändert sich trotzdem nicht. Mit einem intelligenten Modell kann man, was die Optik betrifft, auch etwas zu seinem Vorteil tricksen.

Gekauft wird also kein Paar nur, um etwas an den Füßen zu tragen. Schuhe sind wichtig, nicht nur für unsere Fußgesundheit. Warum sonst gäbe es so viele Sprüche zu den geliebten Tretern, wie: Wo drückt der Schuh? Umgekehrt wird ein Schuh draus oder das ist ein anderes Paar Schuhe.

Letzteres versuche ich aktuell zu finden. Seit neuestem ist das aber kein Vergnügen mehr, sondern entpuppt sich zu einer Herausforderung. Ich trage Größe 39. Damit lebe ich also nicht auf allzu großem Fuß. Auch wenn die meisten Modelle bei dieser Durchschnittsgröße schnell ausverkauft sind, habe ich noch immer etwas Passendes gefunden.

Bis jetzt. Und das geht mir wirklich langsam auf den Senkel, denn die Schuhgröße, die ich seit meinem 14. Lebensjahr trage, ist mir nun zu groß. Dafür schiebe ich der Modeindustrie die Schuld in die Schuhe. Denn wer will sich anhören, dass er Quadratlatschen hat? Ich kaufe nun die 38 und habe mich damit abgefunden, dass sich meine Schuhgröße mit Ende zwanzig nochmal ändert.