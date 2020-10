Guten Morgen im Unstrut-Hainich-Kreis: Küssender Bison

„Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.“ Dieser Satz soll einer der bekanntesten Merksätze in Deutschland zu sein, verkündet das Internet. An mir ist er bislang vorbei gegangen. Neulich ließ ich mich aber von meinen zehnjährigen Jungs darüber aufklären, dass es sich dabei um einen Trick zur Aufzählung der Reihenfolge der Planeten in unserem Sonnensystem handelt.

Eine nicht repräsentative Umfrage unter den Kollegen ergab ebenfalls völlige Unkenntnis darüber, was diese Eselsbrücke angeht. Ich selbst erfuhr sogar erst bei der Recherche, dass Pluto gar nicht mehr dabei sein soll. „7-5-3 Rom schlüpft aus dem Ei“ ist da schon bekannter. Oder ganz praktisch (weil bald wieder Zeitumstellung ist): „Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür; im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen.“ Neulich wollte ich meinem Sohn eine eigene Eselsbrücke bauen. Ich las in seinem Französischheft ein Wort, das das Kind mit „Kuss“ übersetzte. Erst später stellte sich heraus, dass ich statt „bisou“ (richtig) „bison“ (falsch) gelesen hatte. Und jetzt frage ich mich schon eine Weile, wie ich bloß das Bild vom „küssenden Bison“ wieder aus dem Kinderkopf bekomme. Diese Eselsbrücke möchte ich gern zum Einsturz bringen.