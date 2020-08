Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Ärger auf dem bequemen Weg

Werden Sie hin und wieder auch von der Bequemlichkeit übermannt? Bei mir passiert das mitunter in den ungewöhnlichsten Momenten. Sie werden jetzt vielleicht an den Staubsauger denken, der einfach mal in der Ecke stehen bleibt, oder die Pfanne, die auch mal nicht abgespült in den Geschirrspüler wandert.

Nein, bei mir passiert das ab und an sogar in Denkprozessen. Lachen Sie bitte nicht, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass ich neulich das Wort Prokuristin durch die Online-Suchmaschine gejagt habe, weil ich keine Lust hatte, in meinem Kopf nach der Bedeutung zu kramen.

Diese Situation kann man vielleicht mit früher vergleichen: Ich bin mir sicher, dass auch Sie im Matheunterricht schon mal 3x4 in den Taschenrechner eingetippt haben, anstatt es im Kopf durchzurechnen.

Allerdings hatte ich die Rechnung ohne die Suchmaschine gemacht. Die verriet mir nämlich lediglich, dass Prokuristin die weibliche Form von Prokurist ist und wie man das Wort entsprechend flektieren kann – da stand nichts zur Bedeutung.

Durch den Fakt, dass ich zunächst auf die männliche Form klicken musste, um an weitere Informationen zu kommen, fühlte ich mich dann nicht nur als Frau diskriminiert, sondern hatte auch nichts vom scheinbar bequemeren Weg.