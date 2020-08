Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Aggressiv und hungrig

Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der viele nicht mehr wirklich Herr ihrer Sinne sind und sich auf alles stürzen, was sie zwischen die Mundwerkzeuge bekommen – egal ob süß oder herzhaft. Vielleicht merken Sie schon, dass ich hier nicht von Menschen schreibe. Obwohl auch die bei den heißen Temperaturen ab und an mal durchzudrehen drohen.

