Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Das Hamsterrad dreht

Kaum treten strengere Corona-Regeln in Kraft, ist das Klopapier auch schon wieder ausverkauft. Dabei sind die Regeln im Unstrut-Hainich-Kreis ja noch relativ sanft. Genau wie im Frühjahr fangen aber viele Leute an zu hamstern: Nudeln, Konserven, Wasser und eben Toilettenpapier, das heimliche Symbol der Corona-Pandemie. Und genau wie im Frühjahr ist Hamstern eigentlich gar nicht nötig. Es gibt keine Lieferengpässe. Einkaufen gehen ist und bleibt erlaubt. Warum also Klopapier horten?

Es ist ein Teufelskreis. Irgendwer fängt damit an, vielleicht aus Übervorsicht, vielleicht, um ein gewisses Gefühl der Sicherheit in der eigenen unsicheren Situation zu haben. Dann lassen sich andere Leute anstecken, sehen die Packungsstapel in den Einkaufswagen und nehmen lieber auch eine mit – kann ja nicht schaden. Je mehr Leute das machen, desto knapper wird es im Regal, suggeriert dann noch mehr Menschen: Achtung, Toilettenpapier wird knapp, lieber schnell was kaufen. Wodurch es dann keines mehr gibt, wie wir es im Frühjahr gesehen haben. Und dann denken sich vermutlich die allerersten Hamsterkäufer: Siehste. Gut, dass ich so früh Klopapier gekauft habe. War nämlich doch nötig. Und da schließt sich dann der Kreis. Und weiter dreht sich das Hamsterrad.