Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Einzigartiger Gemeindetyp

Susan Voigt über die bunte Vielfalt an Gemeindetypen, die durch die Gebietsreform entstand. Doch einer ist sicher einzigartig.

Die Gebietsreform brachte wohl vielen Landkreisen eine bunte Vielfalt an Gemeindetypen. Auch dem Unstrut-Hainich-Kreis. Während sich manche Orte noch vehement dagegen wehren, irgendwo eingemeindet zu werden oder sich mit anderen Kommunen zusammenzuschließen, haben das andere schon hinter sich. So haben wir in unserem Landkreis neben den Städten Verwaltungsgemeinschaften (Bad Tennstedt), Einheitsgemeinden (Unstruttal) und Landgemeinden (Unstrut-Hainich).

Diese Gemeindetypen gibt es dank der schon angesprochenen Gebietsreform mittlerweile überall in Thüringen und teilweise auch darüber hinaus.

Der Unstrut-Hainich-Kreis aber hat noch einen weiteren Typ. Und ich gebe Ihnen Brief und Siegel, dass es den so nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Die meisten der insgesamt 28 Kirmesgemeinden sind zwar nur einmal im Jahr richtig aktiv (daran ändert auch Corona in diesem Jahr nichts), die Verwaltungsstruktur ähnelt aber trotzdem der der anderen Typen. Es gibt einen Bürgermeister, eine Kämmerei und natürlich auch sowas wie ein Melderegister.

Ein Problem gibt es bei dieser Art von Gemeindetyp allerdings nicht. Keine Gemeinde ist wohl daran interessiert, eine andere einzugemeinden oder sich zusammenzuschließen.