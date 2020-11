Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Kräftig pressen!

Zugegeben, mit dieser Überschrift habe ich Sie sicher auf die falsche Fährte gelockt.

Denn eigentlich wollte ich an dieser Stelle nicht vom Kinderkriegen schreiben sondern von der diesjährigen Saftausbeute im Hause Volkmann. Die Verarbeitung von Äpfeln zu Most hat, wenn man sie in Handarbeit betreibt, ja vor allem mit kräftigem Pressen zu tun.

Rund um unseren Heimatort hingen die Apfelbäume dieses Jahr wieder brechend voll. Und nach einem Jahr Pause stand der Saftproduktion deshalb nichts im Weg. Es ist schon eine schöne Familienbeschäftigung geworden, gemeinsam Äpfel zu sammeln, sie zu häckseln, kräftig durchs Tuch zu leiern und den daraus gewonnen Saft zu erhitzen und in Flaschen abzufüllen.

Entsprechend kühl gelagert kommen wir mit unserem Depot sicher bis zum Frühjahr. Auch die Kinder wissen mittlerweile zu schätzen, dass Selbstgemachtes besser schmeckt – schon allein, weil viel Arbeit in jedem Tröpfchen steckt.

Und nun, um Ihre Erwartungen an diese Überschrift doch noch zu erfüllen, möchte ich D. und R. zur Geburt ihres 5045 Gramm schweren Nachwuchses gratulieren – das Ganze auf natürlichem Weg. Ich brauche nicht erklären, dass das viel Zeit und Schweiß gekostet hat.

Respekt!

Wir stoßen auf Euch an – mit Apfelsaft.