Musik ist etwas Schönes. Vielen Menschen bereitet sie Freude, hilft bei der Entspannung oder, wie in meinem Fall, bei der Konzentration.

Wenn ich mich zum Beispiel bei der Arbeit auf einen Text konzentrieren will, höre ich beim Schreiben oft Musik.

Allerdings muss das bestimmte Musik sein, die ich mir selber aussuchen kann. Leierkastenschlager gehört nicht dazu. Weil aber mein Bürofenster direkt zum Mühlhäuser Steinweg hinausgeht, komme ich um eben diese Musikrichtung manchmal nicht herum.

Und sicher, beim Flanieren erheitert so ein Drehorgelspieler auf jeden Fall die Gemüter. Acht Stunden am Stück sind allerdings nur etwas für eingefleischte Fans. Der Spieler, der erst gestern wieder den Steinweg beschallte, wechselte zwar hin und wieder den Standort, allerdings nur wenige Meter oder die Straßenseite. Egal wo er stand, Costa Cordalis, Helene Fischer und Reinhard Mey begleiteten meinen Arbeitstag in Dauerschleife.

Etwas Schönes hatte es aber auch. Unter den Kollegen startete ein munteres Titel- und Interpretenraten. Uneinigkeit herrschte bei der Entscheidung, welches Lied zum Tagesfavoriten erklärt werden sollte.

Für mich das beste: Die Mittagspause. Nicht meine, sondern die des Drehorgelspielers.