Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Nackt durch den Tunnel

Da saß ich so auf der Bank hinter dem Küllstedter Tunnel und genoss meine Bemme aus der Brotbüchse, da huschte dieser Radfahrer recht zügig an mir vorbei Richtung Südeichsfeld. Eigentlich ist das am stark frequentierten Kanonenbahn-Radweg nichts besonderes. Ich brauchte aber tatsächlich zwei Sekunden, bis mein Hirn registrierte, dass er gänzlich unbekleidet war. Ein Nacktradler. Der Helm saß zum Glück vorschriftsmäßig. Jeder wie er mag, trotz maximalen zehn Grad Celsius im eineinhalb Kilometer langen Tunnel.

Ich frage mich nur, wie dieser Kerl das macht und vermutlich ohne Blessuren (untenrum) längere Touren absolviert – vielleicht eine Frage der Technik.

Mein dreizehn Jahre alter Drahtesel jedenfalls erinnert mich schon bei Kurzstrecken daran, dass ich auch nicht jünger werde. Wir gehen gemeinsam der Rente entgegen. Es zwickt gelegentlich.

Wohl damit der Schaden nicht noch größer wird, hatte mir meine Frau (zum Männertag) ein Sattelpolster geschenkt.

Seitdem ist es jedenfalls deutlich besser geworden.