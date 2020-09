Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Reptilalarm in der Unstrut

Wenn Sie an der Unstrut wohnen oder gern an ihr entlang flanieren, halten Sie die Augen auf! Achten sie besonders auf Krokodile. Denn möglicherweise ist ein solches Reptil mittlerweile im Unstrut-Hainich-Kreis unterwegs. Im benachbarten Sachsen-Anhalt ist jedenfalls eins abgängig. Seit der Sichtung des Tiers im Burgenlandkreis gilt dort sogar ein Badeverbot in der Unstrut.