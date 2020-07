Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Unstrut-Hainich-Kreis: Schadfläche tut nichts

Als Sammler außergewöhnlicher Wörter durchkämme ich alles, was bei uns in der Redaktion so eintrudelt. Wegen der pandemiebedingt stark reduzierten Aufenthalte im Büro wanderten die schönsten Exemplare der jüngeren Zeit auf einen Stapel, den ich hiermit etwas auswerten will.

Von der nötigen stärkeren Bejagung auf „Schadflächen im Wald“ berichtete im März ein Ministerium. Das Tückische: Während „Schadbären“ (Edmund Stoiber über Bruno) oder erntegefährdende Schadnager notfalls mit der Waffe bekämpft werden, ziehen Schadflächen nicht marodierend durch die Lande. Sie sind selbst Opfer – von Schadäsern, die junge Baumtriebe wuchshemmend abknabbern.

In einer Bekanntmachung des Kreises fiel mir die „Unterschwellenvergabeordnung“ vor die Füße. Sie regelt aber nicht die Verteilung tiefliegender Türelemente, sondern die Vergabe von Aufträgen mit geringem Wert.

Lächeln musste ich auch über „Windkraftsensible, kollisionsempfindliche Großvogelarten“, obwohl deren Schicksal so traurig ist wie das von rauhfutterverzehrenden Großvieheinheiten in mancher Schlachterei.

Der Thüringenforst erfreute mich einmal mehr mit der „Behangernte“, dem Pflücken von Wildäpfeln und -birnen, um sie dem „Forstvermehrungsgut“ zuzuführen.