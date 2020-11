Die Essgewohnheiten bei uns zu Hause nehmen stellenweise kuriose Züge an. Am Montagmorgen, kurz nach halb sieben, hatte sich das Kind den übrigen Kloß vom Sonntag aus dem Kühlschrank geholt und mit einem Klecks Soße samt Rotkraut in der Mikrowelle erhitzt – ein ungewöhnliches Frühstück. Aber wer will den Jungen aufhalten, wenn er sich doch für die Schule stärken muss.

Dabei wäre doch noch so viel von der Schildkröte übrig gewesen, die meine Frau bei knapp 200 Grad im Ofen schön kross gebacken hatte. Sie wundern sich jetzt noch mehr über unsere Ernährungsweise? Ich kläre kurz auf: Es sollte nämlich ursprünglich ein Brot werden. Leider hatte sich der Teig, trotz Befolgens der Rezepthinweise, etwas zu sehr ausgedehnt und nach dem Backen die Optik eines Schildkrötenpanzers angenommen. Und auch die Stabilität der Kruste glich dem tierischen Vorbild sehr. Es war ein ganz schönes Gefummel und sicher nicht ganz ungefährlich, mit verschiedenem scharfen Werkzeug den Panzer vom Blech zu lösen. Geschmacklich war er aber durchaus brauchbar; am Erscheinungsbild üben wir noch. In der Vorweihnachtszeit essen wir übrigens auch gebackene Weihnachtsbäume, Engel und Rentiere – die gelingen nach jahrelanger Übung mittlerweile hervorragend.