Guten Morgen, Unstrut-Hainich-Kreis: Sonntags im Hainich

Das war eine Ferienwoche, die in die Beine ging. Selten bin ich so viel gelaufen. Allein am Sonntag sollen es fast 20.000 Schritte gewesen sein. Das Handy hat es gemessen – keine Ahnung, ob das stimmt. Es zeigt jedenfalls einen deutlichen Unterschied zum normalen Arbeitstag, der bei höchstens 5000 Schritten liegt.

Am Sonntag stapften wir 14 Kilometer durch den Nationalpark Hainich, der in diesen Tagen herrlich bunt in allen möglichen Herbsttönen leuchtet. In guter Gesellschaft mit einer befreundeten Familie hielten auch die Kinder mit. Und während die nicht klein zu kriegen waren, hatte es mich nach zwanzig Minuten Tatort schon auf dem Sofa dahin gerafft. Es mag auch am Ermittler-Duo gelegen haben, eher aber an meiner Erschöpfung.

Bilanz: In gemeinsamer Wanderrunde fällt einem das ungewohnte Ziehen in den Beinen gar nicht so auf.

Allerdings würde ich mich in nächster Zeit nicht wundern über Nachrichten à la: „Hainich wie leer gefegt: Wildkatzen, Rehe und Wildschweine abgewandert.“

Gehen Sie mal mit vier Halbstarken in den Wald!

Die hatten sich auf der Wanderung so viel zu erzählen, dass nicht nur uns die Ohren glühten. Es wurde schief gepfiffen und laut gelacht. Dafür blieb ausnahmsweise die übliche „Langeweile“ aus.