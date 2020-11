Was tun in der zusätzlichen Freizeit, die der Lockdown uns gewährt? Ich habe angefangen, die aktuellen Naturvorgänge mal näher unter die Lupe zu nehmen. Derzeit Objekt meiner Untersuchungen: Ein Blatt.

Es hängt einsam an einem Haselnussstrauch vor meiner Haustür. Und fällt einfach nicht ab. Das letzte seiner Art.

Seine zahllosen Geschwister und die nussigen Samen sind längst unten, im Moder, teils abtransportiert und von Getier im Wintervorrat verbuddelt. Nur es hält an seinem Ast fest. Eisern.

Kein Regentropfen vermochte es bisher gezielt abzuschießen. Kein Windstoß rupfte es weg. Kein Eichhörnchen rüttelte es beim Herumturnen im Geäst en passant hinfort. Ein Muster an Zähigkeit, belohnt durch außergewöhnlich schöne Novembertage, im bewundernswerte Kampf gegen die unvermeidliche Vergänglichkeit.

Muss, soll, darf ich der Natur nachhelfen? Der Natur? Per Bumerang oder mit Telezange am Besenstiel oder mit dem Föhn, einem Holzscheitzielwurf gar? Oder soll ich das Blatt mit anfeuernden Rufen in seinem Beharren bestärken, es stützen, vor Unbilden der Witterung abschirmen ? Alles ziemlich lächerliche Gedanken.

Also was tun? Ich warte ab. Behalte das Geschehen weiter im Auge. Die Natur. Einfach großartig.