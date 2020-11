Wir haben nun etwa anderthalb Wochen des „Lockdown Light“-Monats November hinter uns – und ich habe mittlerweile gefühlt schon alles gemacht, was man so machen kann, um sich die Zeit zu vertreiben, die man normalerweise in Bars, Kinos oder Sportvereinen verbringt.

Ich habe Bilder aufgehängt, die seit bestimmt einem halben Jahr auf dem Regal herumlagen, ich habe mir einen neuen Couchtisch gezimmert (gezimmert ist vielleicht etwas zu viel gesagt – ich habe zwei fertige Teile aneinandergebaut, bin aber trotzdem sehr stolz auf meine handwerklichen Fähigkeiten), habe ein Vogelhäuschen auf dem Balkon angebracht und warte nun ungeduldig auf die ersten Gäste.

Ich habe es endlich geschafft, die Sender in meinem Fernseher vernünftig zu ordnen, habe mir eine Sprachlernapp heruntergeladen und versucht, ein paar Sprachkenntnisse aus Uni-Zeiten zu reaktivieren. Ich habe die US-Wahlen IN GÄNZE bei CNN verfolgt und mehr Bücher in einer Woche gelesen, als sonst in einem Monat.

Aber so langsam darf sich dieser Lockdown Light gerne wieder dem Ende zuneigen, denn mir gehen die Ideen aus. Wenn das so weitergeht, werde ich irgendwann in die Notlage kommen, meinen Unterlagenordner neu sortieren zu müssen, und das kann ja nun wirklich niemand wollen.