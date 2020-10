Der Herbst ist viel bunter als andere Jahreszeiten – jedenfalls in Bezug auf die Kleidung. Denn man sieht derzeit auf den Straßen Menschen mit kurzen Hosen und Sandalen. Und dazwischen mischen sich auch solche, die Stiefel und Mütze tragen und sich einmummeln bis zum Kinn in flauschige Winterjacken.

Der Herbst scheint aus modischer Sicht offenbar so etwas wie eine Gratwanderung zu sein. Diejenigen mit den kurzen Hosen wollen offenbar noch ein bisschen festhalten am Sommer. Bei denen mit den dicken Jacken gibt es vermutlich einige, die es nicht erwarten können, die neuen Modekollektionen für den Winter zu zeigen. Und natürlich wird es darunter aber auch Menschen geben, die tatsächlich frieren. Wenn man in die Runde schaut, sind es meist Frauen. Was kein Wunder ist, denn die Männer sind wegen mehr Muskelmenge ein wenig im Vorteil. Dadurch frieren sie weniger, was ich persönlich übrigens von der Natur unfair geregelt finde.

Der Spruch, den ich jetzt an einem Modegeschäft gelesen habe, brachte es auf dem Punkt: „Herbst ist, wenn Männer rumrennen als wäre Sommer und Frauen als wäre Winter.“ Beim ersten Schnee jedoch werden auch die letzten Männer mit kurzen Hosen ganz plötzlich aus dem Straßenbild verschwinden. Wie jedes Jahr.