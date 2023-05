Gutscheine für Neugeborene im Unstrut-Hainich-Kreis

Landratsamt und die Brücken-Apotheke in Mülhausen setzt die Kooperation fort: Von links: Beate Motzmit Melanie Thon und Sandra Birchner vom Netzwerk „Frühe Hilfen“ sowie Karolin Hochheim (Fachdienst Jugend und Bildung) und Christian Gorsler.

Unstrut-Hainich-Kreis. Neugeborene werden im Unstrut-Hainich-Kreis weiter mit einem Apotheken-Gutschein begrüßt. Damit wird das Willkommenspaket für Mütter erweitert.

Neugeborene werden im Landkreis weiter mit einem Apotheken-Gutschein begrüßt. Die Fachkräfte des Projektes der Arbeiterwohlfahrt (Awo) „Frühe Hilfen“ können damit das Willkommenspaket erweitern, das jede Mutter erhält.

Die Brücken-Apotheke Mühlhausen und das Landratsamt haben dieser Tage die Kooperation fortgesetzt. Somit erhalten alle Wöchnerinnen des Unstrut-Hainich-Kreises künftig wieder einen Willkommensgutschein von der Brücken-Apotheke in Mühlhausen. Ein Coupon enthält neben dem Bonus von 20 Brückentalern einen Rabattgutschein in Höhe von 20 Prozent sowie ein Sonderangebot einer Babypflege. Der Gutschein ist in allen aufgedruckten Filialen einlösbar.