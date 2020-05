Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Häkeltiere bringen 1458 Euro

Die Absage des Mühlhäuser Röblinglaufs, der am Freitag stattfinden sollte und der seit Jahren Spenden für das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz generiert, brachte Vereinsmitglied und Läuferin Paula Fritzlar auf eine Idee: Sie verkaufte die bei den Läufern beliebten kleinen Häkeltiere im Internet. Auch Peter Nethge vom „Lädchen“ in der Mühlhäuser Herrenstraße bot die von Brunhild Pätzold aus Eigenrieden gefertigten Figuren an. Gut 80 Stück wurden so verkauft. Der Erlös von 1457,17 Euro wurde Freitagabend an Alexander Wettig vom Freundeskreis Kinderhospiz übergeben. Brunhild Pätzolds Häkeltiere sind jetzt bis nach Spanien bekannt. Die Versandkosten für die Tiere übernahm die 85 Jahre alte Eigenriederin ebenfalls.