Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogendealer außer Vollzug

Drei Monate nach seiner Festnahme hat das Amtsgericht Mühlhausen den Haftbefehl gegen einen 26-Jährigen außer Vollzug gesetzt – nicht aufgehoben. Bis zu einem neuen Termin muss ein Gutachter die Aussagen des geschädigten Kindes beurteilen. Weil der Angeklagte in der Zwischenzeit nicht so lange in Haft bleiben darf, ist diese vergangene Woche erst einmal beendet worden. Der Mann muss sich einmal pro Woche bei der Polizei melden, einen festen Wohnsitz nehmen und darf keinen Kontakt zu der Geschädigten und deren Umfeld haben.

Richter Rüdiger Richel hat den Angeklagten sehr eindringlich über die Auflagen belehrt. Ein Verstoß reiche, um den Haftbefehl wieder zu vollziehen. Dem zuletzt in Herbsleben wohnenden Angeklagten werden 14 Taten zur Last gelegt, die er bestreitet. Dabei soll er an der Brücke, an der Schlossruine und auf dem Schulweg einer Minderjährigen (13) Drogen gegeben haben. Die seien auf dem Handy zerkleinert und mit einem Metallstab gezogen worden. Sie habe sich wach und aktiv gefühlt – „aufgeputscht“, erklärte sie. Die Mutter war sehr schnell aufmerksam geworden. Die Tochter habe sich in ihrer Persönlichkeit gewandelt, sei nachtaktiv gewesen, habe abgenommen. Da habe sie einen Urintest gemacht, der positiv war. Ungefähr in dieser Zeit war die Dealerei schon Thema im Gemeinderat. Dort wurde deutlich, dass man den Drogenmissbrauch wahrnehme, aber die Angst vor Racheakten der Dealer im Dorf sehr groß ist. Deswegen soll es auch keine Anzeigen bei der Polizei geben. Die Polizei schlug wenig später zu. Bei der Razzia im Dezember war die 13-Jährige von der Polizei mit dem Angeklagten in einer Wohnung aufgefunden worden. Dabei stand sie unter Drogeneinfluss. Die Mutter sagte in der Beweisaufnahme, dass ihr das trotz verriegelten Wohnhauses gelungen sei. Die Tochter ist übers Dach und einen Baum entwischt. Damals wurde der 26-Jährige verhaftet. Eine 20-Jährige ist wieder auf freien Fuß gekommen und zu einer Geldauflage verurteilt worden. Weitere Verfahren sind noch offen; auch gegen die Hausbesitzerin, die in Chemnitz im Gefängnis sitzt. Dem 26-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Die Entscheidung kann aber erst getroffen werden, wenn ein Glaubwürdigkeitsgutachten vorliegt. Das hatte der Verteidiger beantragt, weil sich die 13-Jährige beim Ort der Drogenabgabe widersprochen hatte. Polizeieinsatz in Herbsleben: Sondereinsatzkommando stürmt Gebäude Festnahmen und Drogenfunde bei Razzia in Herbsleben Drogen, Lärm, Zerstörung: Herbsleben will Sicherheitsleute verpflichten Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Polizei hat bei Durchsuchungen in Herbsleben (Unstrut-Hainich-Kreis) Rauschgift, Bargeld und ein unter Drogen stehendes Kind entdeckt. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Ein 26-jähriger Mann und eine 52 Jahre alte Frau wurden am Dienstag festgenommen. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben In dem Gehöft nahmen die Beamten die 52-Jährige vorläufig fest, die als Hauptverdächtige gilt. Die Frau soll mit verschiedenen Drogen gehandelt haben. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Auch gegen den 32 Jahre alten Sohn der Frau wird ermittelt. Das 13 Jahre alte Mädchen, das unter Drogen stand, wurde seiner Mutter übergeben. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann

Festnahmen nach Razzia in Herbsleben Die Beamten durchsuchten am Dienstagmorgen ein Gehöft und eine Wohnung in dem Dorf, nachdem wochenlange Ermittlungen vorhergegangen waren. Foto: Daniel Volkmann