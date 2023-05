Hainich ist Brutplatz für vom Aussterben bedrohten Vogel

Hainich. Das Braunkehlchen gilt in Thüringen als vom Aussterben bedroht. Im Hainich aber will man einiges für den Piepmatz tun. Und es gibt auch schon erste Erfolge.

Das in Thüringen vom Aussterben bedrohte Braunkehlchen, der Vogel des Jahres 2023, brütet im Nationalpark Hainich. Darauf weist Pressesprecherin Cornelia Otto-Albers hin.

Das vielfach zu beobachtende Verschwinden des Braunkehlchens liege vor allem an der Agrarwirtschaft. „Die intensive Landwirtschaft bedroht ihren Lebens- und Brutraum. So werden beispielsweise Wiesen zu Ackerland umgebrochen, Wiesen früh und mehrfach im Jahr gemäht oder es wird eine intensive Weidewirtschaft betrieben“, so Otto-Albers. Auch stelle die Nutzung von Grünlandflächen (-- insbesondere die Mahd – zur Brutzeit ein großes Problem dar, da so Gelege verloren gehen und flugunfähige Jungvögel sterben. Der Einsatz von Pestiziden entzieht den Vögeln die Nahrungsgrundlage, denn mit den Ackergiften verschwinden immer mehr Insekten, Spinnen und andere Kleinlebewesen.

Schafe und Ziegen sollenBedingungen verbessern

Im Nationalpark brütet nach Aussage der Nationalparkverwaltung das Braunkehlchen regelmäßig in den ungenutzten und auch beweideten Offenlandbereichen. Insgesamt gibt es der Mitteilung nach etwa 30 Brutpaare.

Mit der extensiven Beweidung mit Pferden und Rindern, so auf der Wilden Weide auf dem Kindel, soll sein Lebensraum erhalten und verbessert werden. „Außerdem werden im Nationalpark angepasste Bewirtschaftungsformen mit Schafen und Ziegen erprobt, da die mittlerweile übliche Koppelhaltung für die Art und auch für andere Offen- und Halboffenland-Vogelarten, wie Wiesenpieper, Schwarzkehlchen und Grauammer, nicht geeignet ist.“

Führungen zum Braunkehlchen gibt es innerhalb der Mitmachen-Programme am 24. Juni und am 8. Juli; sie beginnen um 8.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz Kindel.