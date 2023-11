Hainich lädt zur Familienshow mit Star aus dem Kinderfernsehen

Willi Weitzel – bekannt aus dem Fernsehen – ist am 18. November im Kulturhaus in Gotha zu Gast und präsentiert dort auf Einladung des Nationalparks Hainich die Show „Willis wilde Wege“.

Mit „Willis wilde Wege - Meine Feieraben(d)teuer“ lädt der Nationalpark Hainich am Ende des Festjahrs anlässlich seines 25-jährigen Bestehens zu ein er großen Familienveranstaltung.

Zu sehen ist die Multivisionsshow am Samstag, 18. November, um 14 Uhr im Kulturhaus in Gotha. Nach der Show gibt es auch eine Autogrammstunde mit ihm.

Willi Weitzel ist ein preisgekrönter Fernsehmoderator und Filmemacher. Bekannt wurde er unter anderem im Kika mit der Reihe „Willi will’s wissen“, wo er kindgerecht auch komplizierte Sachen erforschte und erklärte.

In „Willis wilde Wege“ präsentiert er seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse mit Fotos und Filmen auf großer Leinwand. Das Abenteuer findet Weitzel dabei direkt vor der Haustür. Er fährt per Anhalter ins Paradies. Oder er lässt sich zwei Tage lang mit einem Neopren-Anzug in der Unstrut treiben. Er übernachtet ohne Zelt und Handy im Wald und schlägt sich ohne Geld durch. Seine Botschaft, die sich wie ein roter Faden durchzieht, ist, dass man nicht aufgeben darf, auch wenn es mal schwierig wird.

Tickets (15,90 Euro für Erwachsene, 7,90 Euro für Kinder bis 12 Jahre) im www.ticketshop-thueringen.de